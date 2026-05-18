Из-за съезда библиотекарей в центре Екатеринбурга на три дня ввели «сухой закон»
В Екатеринбурге временно ограничат продажу алкоголя в центре города. Исполняющий обязанности мэра Рустам Галямов подписал соответствующее постановление.
Запрет коснётся магазинов, расположенных в пределах улиц Первомайской, Пролетарской, Дзержинского и Царской. Ограничения будут действовать в определенные часы 19, 20 и 21 мая. Причиной стало проведение Всероссийского библиотечного конгресса.
Также стоит отметить, что с 1 сентября в Свердловской области изменятся общие правила продажи алкоголя: время торговли сократится с 9:00 до 22:00. Кроме того, полный запрет на продажу будет действовать в День защиты детей (1 июня), День знаний (1 сентября или в первый учебный день, если 1 сентября выпадает на выходной) и День трезвости (вторая суббота сентября).
Ранее россиянам рекомендовали на месяц отказаться от алкоголя после майских праздников. Такую рекомендацию дала гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Мельникова. Она посоветовала сократить потребление продуктов с высоким содержанием холестерина. Рацион должен быть сбалансированным: половину тарелки составляют овощи, четверть — белок, ещё четверть — сложные углеводы
