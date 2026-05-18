Главным тренером сборной Украины впервые назначен иностранец

Итальянец Андреа Мальдера стал первым иностранцем в истории, возглавившим сборную Украины по футболу. О назначении, приуроченном к его 55-летию, объявила пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Контракт с тренером рассчитан на два года с возможностью последующего продления. Для Мальдеры это станет дебютом в роли главного тренера. Ранее он трудился ассистентом в «Милане», «Брайтоне» и «Марселе», который покинул в 2026 году, а с 2016 по 2021 год входил в штаб Андрея Шевченко в сборной Украины.

Должность главного тренера стала вакантной в апреле после ухода Сергея Реброва. Под его руководством команда выступила неудачно, заняв последнее место в группе на Евро-2024. В стыковых матчах чемпионата мира-2026 украинцы с крупным счётом проиграли шведам в полуфинале (0:3).