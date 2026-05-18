Заражённого хантавирусом врача эвакуировали с острова Вознесения

Медицинский работник с отдалённого острова Вознесения в Атлантическом океане госпитализирован в Лондон с подозрением на хантавирус. Об этом сообщает газета Independent со ссылкой на британское агентство по здравоохранению.

На острове отсутствуют специализированные лечебные учреждения, поэтому пациента срочно эвакуировали в столицу Великобритании.

По информации издания, девять человек из группы риска также должны были прибыть в Британию в воскресенье вечером, однако у них симптомов заболевания не выявлено.

У одного из канадцев, ранее находившегося на круизном лайнере MV Hondius, выявили хантавирус. Пациент с лёгкими симптомами находится в стабильном состоянии в больнице под изоляцией. Под наблюдением остаются четыре бывших пассажира лайнера, угрозы распространения вируса в Канаде нет.

Напомним, в центре внимания мирового здравоохранения находится вспышка хантавируса Андес на круизном лайнере MV Hondius. К середине мая было подтверждено не менее 11 случаев заболеваний, 3 из которых закончились летальным исходом. Этот штамм вызывает хантавирусный легочный синдром и отличается от прочих хантавирусов тем, что способен передаваться от человека к человеку при тесном и длительном контакте.

Риск возникновения пандемии оценивается мировыми организациями как низкий. Тем не менее для предотвращения распространения инфекции были приняты беспрецедентные меры: пассажиры лайнера, представлявшего собой многонациональный очаг заражения, были эвакуированы и помещены на длительный карантин, а некоторые страны, включая Россию, усилили санитарно-карантинный контроль. Секвенирование вируса не выявило мутаций, которые могли бы сделать этот штамм более опасным.