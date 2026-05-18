18 мая, 10:29

Экс-главу брянского МЧС Кобзева отправили в СИЗО по делу о превышении полномочий

Обложка © Пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

Бывший глава МЧС Брянской области Александр Кобзев заключен под стражу на два месяца по обвинению в подстрекательстве к превышению должностных полномочий. Об этом сообщили ТАСС в региональной пресс-службе УФСБ России.

По версии УФСБ, он убедил своих подчинённых передать государственное пожарно-спасательное имущество подконтрольной ему компании «Барракуда» для получения лицензии на аварийно-спасательные работы. Утверждается, что компания не обладала необходимыми ресурсами для выполнения этих задач, особенно в контексте возможных угроз со стороны Украины. После получения лицензии «Барракуда» заключила контракты с более чем сотней предприятий.

В ведомстве также отметили, что Кобзев ранее уже привлекался к уголовной ответственности по материалам УФСБ. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению иных возможных эпизодов и лиц, причастных к противоправной деятельности.

До этого экс-замгубернатора Брянской области Александра Петроченко приговорили к 10 годам колонии по делу о взятке. Бывшему чиновнику запретили четыре года занимать должности, связанные с государственной службой и местным самоуправлением. Также осуждённого лишили ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Приговор ещё не вступил в силу.

