13 марта, 14:24

Экс-замгубернатора Брянской области приговорили к 10 годам колонии по делу о взятке

Александр Петроченко. Обложка © bryanskobl.ru

Брянский районный суд вынес приговор бывшему заместителю губернатора области Александру Петроченко, обвиняемому во взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

«Виновному назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере однократной суммы взятки в размере 20 700 000 рублей», — говорится в сообщении.

Бывшему чиновнику запретили четыре года занимать должности, связанные с государственной службой и местным самоуправлением. Также осуждённого лишили ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Приговор ещё не вступил в силу.

Установлено, что с весны 2021 года по сентябрь 2024 года Петроченко получил от предпринимателя взятку в размере 20 миллионов 700 тысяч рублей. За эти деньги экс-чиновник обещал беспрепятственное заключение государственных контрактов.

In деле бывшего первого замглавы Минобороны Цаликова могут появиться новые эпизоды
Напомним, правоохранители обратили внимание на Александра Петроченко по личному указанию губернатора Александра Богомаза. Осенью 2024 года фигуранта задержали. По словам губернатора, он неоднократно предупреждал о последствиях неправомерной деятельности среди управленцев. Суд также арестовал имущество Петроченко и его сына.

Матвей Константинов
