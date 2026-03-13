Экс-замгубернатора Брянской области приговорили к 10 годам колонии по делу о взятке
Александр Петроченко. Обложка © bryanskobl.ru
Брянский районный суд вынес приговор бывшему заместителю губернатора области Александру Петроченко, обвиняемому во взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
«Виновному назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере однократной суммы взятки в размере 20 700 000 рублей», — говорится в сообщении.
Бывшему чиновнику запретили четыре года занимать должности, связанные с государственной службой и местным самоуправлением. Также осуждённого лишили ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Приговор ещё не вступил в силу.
Установлено, что с весны 2021 года по сентябрь 2024 года Петроченко получил от предпринимателя взятку в размере 20 миллионов 700 тысяч рублей. За эти деньги экс-чиновник обещал беспрепятственное заключение государственных контрактов.
Напомним, правоохранители обратили внимание на Александра Петроченко по личному указанию губернатора Александра Богомаза. Осенью 2024 года фигуранта задержали. По словам губернатора, он неоднократно предупреждал о последствиях неправомерной деятельности среди управленцев. Суд также арестовал имущество Петроченко и его сына.
