Экс-замгубернатора Брянской области приговорили к 10 годам колонии по делу о взятке

Брянский районный суд вынес приговор бывшему заместителю губернатора области Александру Петроченко, обвиняемому во взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

«Виновному назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере однократной суммы взятки в размере 20 700 000 рублей», — говорится в сообщении.

Бывшему чиновнику запретили четыре года занимать должности, связанные с государственной службой и местным самоуправлением. Также осуждённого лишили ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Приговор ещё не вступил в силу.

Установлено, что с весны 2021 года по сентябрь 2024 года Петроченко получил от предпринимателя взятку в размере 20 миллионов 700 тысяч рублей. За эти деньги экс-чиновник обещал беспрепятственное заключение государственных контрактов.