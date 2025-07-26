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Регион
26 июля, 04:13

Суд арестовал имущество сына экс-замгубернатора Брянской области Петроченко

Александр Петроченко. Обложка © Пресс-служба столичных судов

Александр Петроченко. Обложка © Пресс-служба столичных судов

Суд арестовал имущество сына бывшего замгубернатора Брянской области Александра Петроченко, обвиняемого в получении взятки. Об этом говорится в судебном акте.

«Наложить арест на имущество Петроченко А. А. в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 6 ст. 290 УК РФ», — приводит выдержку из документов ТАСС.

16 октября суд арестовал самого Петроченко. Его задержали с поличным, когда он получал взятку от бизнесмена. Этот предприниматель впоследствии дал показания против бывшего чиновника.

Обоим фигурантам дела предъявлены серьёзные обвинения. Петроченко обвиняют в получении особо крупной взятки, а бизнесмена — в её даче. За такие преступления закон предусматривает строгое наказание — длительные сроки тюрьмы и огромные штрафы, которые могут в 70-90 раз превышать сумму взятки.

Известно, что предприниматель Лучкин, который фигурирует в этом деле, сотрудничает со следствием и дал показания против Петроченко. При этом сам бизнесмен избежал заключения под стражу — суд не стал применять к нему эту меру пресечения.

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Напомним, в прошлом году губернатор Брянской области Александр Богомаз инициировал проверку УФСБ России по Брянской области в отношении Александра Петроченко. По словам главы региона, он неоднократно предупреждал, что любое неправомерное деяние повлечёт за собой наказание по всей строгости закона. 23 ноября Басманный суд Москвы арестовал имущество экс-чиновника.

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Антон Голыбин
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