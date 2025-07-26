Суд арестовал имущество сына экс-замгубернатора Брянской области Петроченко

Суд арестовал имущество сына бывшего замгубернатора Брянской области Александра Петроченко, обвиняемого в получении взятки. Об этом говорится в судебном акте.

«Наложить арест на имущество Петроченко А. А. в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 6 ст. 290 УК РФ», — приводит выдержку из документов ТАСС.

16 октября суд арестовал самого Петроченко. Его задержали с поличным, когда он получал взятку от бизнесмена. Этот предприниматель впоследствии дал показания против бывшего чиновника.

Обоим фигурантам дела предъявлены серьёзные обвинения. Петроченко обвиняют в получении особо крупной взятки, а бизнесмена — в её даче. За такие преступления закон предусматривает строгое наказание — длительные сроки тюрьмы и огромные штрафы, которые могут в 70-90 раз превышать сумму взятки.

Известно, что предприниматель Лучкин, который фигурирует в этом деле, сотрудничает со следствием и дал показания против Петроченко. При этом сам бизнесмен избежал заключения под стражу — суд не стал применять к нему эту меру пресечения.