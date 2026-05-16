В Уфе принудительно взяли образцы волос у арестованного мэра Мавлиева

Правоохранители вновь принудительно изъяли образцы волос у арестованного мэра Уфы Ратмира Мавлиева, который проходит лечение в больнице, сообщил его адвокат Марат Самойлов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Защитник отметил, что действия органов происходили без уведомления, протокола и участия понятых, с привлечением сотрудников ОМОНа. Мавлиева вывезли в отдел криминалистики, где с применением физической силы взяли волосы для экспертизы.

По словам адвоката, это уже не первый случай: 10 мая биоматериалы изымались принудительно, а 13 мая попытка повторного забора волос была отклонена самим Мавлиевым. На эти действия уже подана жалоба в Советский суд Уфы, рассмотрение назначено на 25 мая.

Адвокат зафиксировал произошедшее на видео и планирует предоставить запись суду для подтверждения нарушений прав мэра.