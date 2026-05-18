18 мая, 10:56

Режим «чёрного неба» объявили в трёх крупных городах Башкирии

Обложка © ChatGPT

В трёх городах Башкирии — Уфе, Стерлитамаке и Салавате — объявили режим неблагоприятных погодных условий, известный как «чёрное небо». Из-за определённых атмосферных явлений выбросы заводов и машин не рассеиваются, а оседают на уровне жилых домов, передаёт kp.ru.

По данным Башгидрометцентра, режиму присвоена вторая степень опасности. Он продлится до 20:00 18 мая. Предприятия обязаны снизить объём выбросов. Жителей призвали плотно закрывать окна и двери и по возможности не выходить на улицу.

«Чёрное небо» объявляют, когда вредные примеси из-за безветрия задерживаются в атмосфере, образуя смог. Качество воздуха при этом резко падает.

А ранее Life.ru писал, что в Магаданской области объявлено штормовое предупреждение. Граждан предупредили, что регион находится под воздействием циклона, сопровождающегося снегопадом, дождём и порывами ветра до 20 м/с.

Дарья Нарыкова
