13 мая, 13:22

В Ставропольском крае продлили дистанционное обучение из-за непогоды

Школьник на удалённом обучении. Обложка © ТАСС / EPA / ANDREA FASANI

В Ставропольском крае режим дистанционного обучения для школ, техникумов и ВУЗов продлили на 14 и 15 мая. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

«Решение приняли сегодня на заседании краевого оперштаба. Этого требует оперативная обстановка», — написал глава региона в телеграм-канале.

13 мая образовательные учреждения уже перевели на удалённый формат из-за неблагоприятных погодных условий. По данным Ставропольского гидрометцентра, с 13 по 16 мая в регионе ожидаются сильные дожди, ливни с грозой и градом. Порывы ветра могут достигать 20–25 метров в секунду. МЧС рекомендовало жителям быть осторожнее на дорогах, держаться подальше от линий электропередачи и по возможности оставаться дома, не подходя близко к окнам.

Из-за ледохода в Бодайбо закрыли детсады и перевели школьников на удалёнку
А в Москве 13 мая началось метеорологическое лето. Воздух прогрелся выше +15 °C, а в середине недели столбики термометров покажут до +23 °C.

Александра Мышляева
