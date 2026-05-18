Смертельная игра: 11-летнего ребёнка насмерть придавило футбольными воротами

В Бразилии 11-летний мальчик погиб под тяжестью футбольных ворот после матча, в котором участвовал его отец. Подробности сообщает Need To Know.

По данным издания, 13 мая ребёнок присутствовал на игре отца. Во время уборки инвентаря после матча, когда дети играли на поле, мальчик, предположительно, повис или облокотился на незакрепленную стойку ворот. Металлическая конструкция упала на голову ребёнка. Несмотря на медицинскую помощь, полученные травмы оказались смертельными, и подросток скончался спустя час.

А ранее мужчину насмерть придавила автобусная остановка в Новгородской области. СК возбудил уголовное дело, в настоящее время идёт расследование, чтобы выяснить, как всё произошло.