Мужчину насмерть придавила автобусная остановка в Новгородской области

В Новгородской области расследуется уголовное дело по факту гибели мужчины, на которого обрушилась металлическая конструкция автобусной остановки. Как сообщает региональный Следственный комитет, инцидент произошёл 4 мая в посёлке Панковка. По предварительным данным, мужчина 1957 года рождения получил смертельные травмы в результате падения части остановочного комплекса на автодороге Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков.

«Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где позже скончался. Для установления точной причины гибели назначена судебно-медицинская экспертиза. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении СК.

В настоящее время идёт расследование, чтобы выяснить, как всё произошло.