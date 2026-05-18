Мужчины распробовали декрет: Почему папы массово остаются сидеть с детьми

В России мужчины стали заметно чаще брать отпуск по уходу за ребёнком. Депутат Госдумы Татьяна Буцкая в беседе с Life.ru объяснила эту тенденцию более осознанным подходом к родительству и изменениями в трудовом законодательстве.

По её словам, рождение первого ребёнка сейчас всё чаще сдвигается к возрасту около 30 лет и старше. Поэтому многие отцы уже более взвешенно и осознанно принимают решение о пополнении в семье и понимают, зачем им лично участвовать в уходе за малышом.

«И, кстати говоря, можете посмотреть на количество пап, которые сейчас гуляют с детьми на детских площадках, с колясками. То есть это стало совершенно нормально», — добавила Буцкая.

Отдельно депутат указала на резкий рост числа мужчин в декрете. За последние два года, по её словам, их стало почти в восемь раз больше. Одной из причин она назвала законодательное решение, которое позволило совмещать отпуск по уходу за ребёнком с работой.

«Давайте открутим на два года назад и вспомним, какие законодательные решения мы принимали в это время. Это было решение президента, который предложил, и в дальнейшем приняли этот закон о том, что можно совмещать и декрет, и работу. То есть ты можешь на одной работе быть в декрете, а при этом ты имеешь право подрабатывать на любой процент, включая то, что на сто процентов где-то, например, дистанционно ещё работать», — пояснила она.

Теперь родитель может находиться в декрете на одном месте, получать положенные выплаты и при этом подрабатывать, в том числе дистанционно. Буцкая считает, что для многих семей такая схема оказывается экономически выгодной, особенно если зарплата отца выше.

По мнению депутата, рост числа мужчин, которые берут декретный отпуск, — положительная тенденция. Она подчёркивает, что это помогает семьям гибче распределять обязанности и финансовую нагрузку после рождения ребёнка.

Очень даже хорошо, что у нас мужчины стали брать декретный отпуск. Это точно неплохо. Татьяна Буцкая Депутат

Как уже писал Life.ru, российские отцы стали значительно чаще оформлять отпуск по уходу за ребёнком. В 2025 году декрет взяли почти 230 тысяч мужчин. Доля пап среди получателей пособия выросла до 14%. Для сравнения, ещё несколько лет назад этот показатель составлял всего 2–3%, а число мужчин в декрете держалось примерно на уровне 30 тысяч. Резкий рост начался в 2024 году, когда количество таких отцов увеличилось до 81,5 тысячи. В 2025-м показатель вырос почти втрое.