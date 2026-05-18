«Вопрос чрезвычайно важный, понятно почему»: Путин обсудил с Совбезом редкоземельные металлы
Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, обсудив развитие отрасли редких и редкоземельных металлов.
«Мы рассмотрим сегодня вопрос, который, казалось бы, не имеет прямого отношения к работе Совета безопасности и его оперативного совещания. Вместе с тем, думаю, что он попал не случайно в нашу повестку дня...Вопрос чрезвычайно важный для всех участников нашего собрания, понятно почему», — обратился Путин к участникам совещания.
Ранее президент заявлял, что в России налажена система учёта редкоземельных металлов, которые могут быть извлечены и применены по мере развития технологий. Это позволяет планировать извлечение и последующее использование в высокотехнологичных отраслях, включая приборостроение, атомные технологии и радиоэлектронику.
