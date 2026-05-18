В Уфе, Стерлитамаке и Салавате ввели режим «чёрного неба»

В Уфе, Стерлитамаке и Салавате объявили режим «чёрного неба». Информацию подтвердили в Башгидрометцентре.

Режим второй степени опасности, который в обиходе называют «чёрным небом», будет действовать до 20:00 18 мая. Причиной стали атмосферные явления, мешающие рассеиванию вредных примесей.

Из-за этого выбросы промышленных объектов и автомобилей перестанут уходить в верхние слои атмосферы. Все загрязняющие вещества начнут скапливаться у поверхности земли.

Промышленным гигантам в указанных городах предписано сократить интенсивность производственных процессов. Это стандартная мера для периодов с плохой вентиляцией воздушного бассейна.

Местному населению советуют реже появляться вне помещений. Особенно эта рекомендация касается утренних и вечерних часов, когда концентрация смога максимальна.

Дома лучше плотно запирать створки окон и форточки. Стоит воздержаться от долгих прогулок и спортивных занятий на открытых пространствах до снятия ограничений.

Режим «чёрного неба» — это народное название неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), при которых из-за безветренной погоды, штиля или температурной инверсии вредные выбросы от заводов, транспорта и других источников не рассеиваются, а накапливаются в приземном слое воздуха, образуя плотный смог и резко ухудшая его качество. Такой режим имеет несколько степеней опасности и вводится прежде всего для того, чтобы обязать промышленные предприятия сократить объем выбросов на 15–60% в зависимости от уровня угрозы, а также чтобы предупредить жителей о необходимости закрывать окна и ограничить пребывание на улице, так как длительное вдыхание загрязнённого воздуха может привести к обострению сердечно-сосудистых и легочных заболеваний.

Аналогичный режим вводился в трёх городах Башкирии 4 мая. Причиной незывался слабый ветер в сочетании с высоким атмосферным давлением. В таких условиях вредные выбросы от заводов и выхлопные газы автомобилей не рассеиваются, а скапливаются у поверхности земли.