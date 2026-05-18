Пожилой россиянин с деменцией умер в Таиланде, не дождавшись вылета домой

70-летний россиянин Владимир Князев, страдавший деменцией, умер в Таиланде, не успев вернуться на Родину. Об этом РИА «Новости» рассказала Светлана Шерстобоева, администратор популярного в таиландских соцсетях русскоязычного сообщества «Паттайя от А до Я».

«Мы отыскали его родственников в России. Я предлагала им открыть сбор для вывоза на Родину. Для сборов на такого пожилого пациента наших сил не хватит, нужна федеральная огласка, поэтому я договорилась о сюжете на ТВ. К сожалению, дочь отказалась. Пока суть да дело, дедушка умер», — сказала собеседница агентства.

По её словам, волонтёры оказали содействие в транспортировке его праха с острова Пхукет на территорию России.

Ранее, в марте, волонтёры искали его родственников, так как мужчину нашли голым у госпиталя Вачира в состоянии полного одиночества и дезориентации, бормочущим себе под нос. После осмотра русскоговорящим психиатром у Владимира была диагностирована деменция второй степени.