Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 мая, 11:18

Пожилой россиянин с деменцией умер в Таиланде, не дождавшись вылета домой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HomeAndSea

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HomeAndSea

70-летний россиянин Владимир Князев, страдавший деменцией, умер в Таиланде, не успев вернуться на Родину. Об этом РИА «Новости» рассказала Светлана Шерстобоева, администратор популярного в таиландских соцсетях русскоязычного сообщества «Паттайя от А до Я».

«Мы отыскали его родственников в России. Я предлагала им открыть сбор для вывоза на Родину. Для сборов на такого пожилого пациента наших сил не хватит, нужна федеральная огласка, поэтому я договорилась о сюжете на ТВ. К сожалению, дочь отказалась. Пока суть да дело, дедушка умер», — сказала собеседница агентства.

По её словам, волонтёры оказали содействие в транспортировке его праха с острова Пхукет на территорию России.

Россиянка утонула на пляже Най Янг на Пхукете
Россиянка утонула на пляже Най Янг на Пхукете

Ранее, в марте, волонтёры искали его родственников, так как мужчину нашли голым у госпиталя Вачира в состоянии полного одиночества и дезориентации, бормочущим себе под нос. После осмотра русскоговорящим психиатром у Владимира была диагностирована деменция второй степени.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • таиланд
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar