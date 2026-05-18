В Госдуме раскрыли, кто из пенсионеров получит повышенные выплаты в июне

Депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с RT рассказал, кто из пенсионеров получит прибавку в июне 2026 года. Первая категория — люди, которым в мае исполнилось 80 лет. Их фиксированная выплата удваивается (с 9584,69 до 19 169,38 рубля), плюс надбавка по уходу — 1413,86 рубля.

Вторая категория — пенсионеры с нетрудоспособными иждивенцами (детьми-студентами, недееспособными родственниками). Доплата составит 3194,90 рубля за одного, 6389,80 — за двух, 9584,70 — за трёх.

Также есть сельская надбавка: 25% фиксированной выплаты (2396,17 рубля). Для её получения нужно: 30 лет стажа в сельском хозяйстве по утверждённому перечню, отсутствие занятости и проживание в сельской местности. В 2026 году за надбавкой нужно обращаться с заявлением.

При выработке 15 лет на Крайнем Севере фиксвыплата увеличивается на 50% (4792,34 рубля); за 20 лет в приравненных местностях — на 30% (2875,40 рубля). Работающий пенсионер, уволившийся в мае, после увольнения получит пенсию с учётом всех пропущенных индексаций.

Из-за праздников (12 июня — пятница) выплаты за 12, 13 и 14 июня перечислят не позднее 11-го числа. В остальные даты график стандартный.

