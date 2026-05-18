Россия стала лидером Европы по доступности газа для населения

Россия заняла первое место в рейтинге доступности газа для населения. На среднюю месячную зарплату жители страны могут приобрести почти 10 тысяч кубометров голубого топлива. Об этом пишет РИА «Новости».

Вторую строчку занял Казахстан с показателем 9,7 тысячи кубометров. Также в первую пятёрку вошли Белоруссия, Люксембург и Великобритания, где граждане могут купить более 4,5 тысячи кубометров.

Хуже всего ситуация оказалась в Молдавии: там среднего заработка хватит только на 705 кубометров. Среди стран с низкой доступностью также названы Португалия, Италия, Швеция и Латвия.

Самый дешёвый газ в пересчёте на рубли оказался в Казахстане — 6,3 рубля за кубометр. В России показатель составил 9,1 рубля, а самым дорогим ресурс стал для жителей Швеции.

Эксперты считают, что в 2026 году цены в Европе могут вырасти из-за геополитической напряжённости и проблем с поставками СПГ. В России тарифы для населения тоже проиндексируют, но доступность, как ожидается, останется примерно на уровне 2025 года.

Ранее Life.ru писал, что «Газпром» зафиксировал исторический антирекорд закачки газа в европейские ПХГ. Главной причиной провала в компании назвали прохладную погоду, накрывшую Германию, Францию, Нидерланды и другие страны региона. Понижение температуры значительно замедлило темпы заполнения ПХГ.