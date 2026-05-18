«Волей-неволей придётся»: Экономист объяснил, за чей счёт будут расти доходы россиян

Рост доходов россиян в ближайшие три с половиной года будет происходить за счёт того, что бизнес начнёт направлять на оплату труда часть своей валовой прибыли. Таким мнением с URA.ru поделился замгендиректора Центра макроэкономического анализа Дмитрий Белоусов.

По его словам, произойдёт выравнивание между секторами-лидерами и отстающими отраслями (например, автопромом и сельским хозяйством).

«Волей-неволей придётся повышать даже не зарплаты, а в целом выплаты в отстающих отраслях, чтобы люди не ушли с предприятий», — уточнил специалист.

По мере ускорения роста ВВП будут расти и доходы компаний, значительную их часть нужно будет направить на оплату труда. Прирост валовой прибыли в этом году уже на нулевых значениях год к году.

А ранее Минэкономразвития спрогнозировало рост реальных располагаемых доходов граждан России на 0,8%. Прогноз также предсказывает увеличение реальной заработной платы на 2,2% в 2026 году, с последующим ростом до 2,5% в 2027 году.