Российский сторожевой корабль «Охотник» оснастили защитой от дронов

Один из российских сторожевых кораблей проекта 22460 «Охотник» оснастили импровизированной защитой от беспилотников. Об этом сообщил Telegram-канал «Два майора».

На судне установили стальные каркасы с натянутой сеткой-рабицей. Конструкцией прикрыли надстройку корабля.

По данным канала, такая защита должна вызывать преждевременное срабатывание боевой части дрона при попадании. Это позволяет снизить возможный ущерб.

«Внешний фугасный подрыв (уже опробовано, увы, на другом объекте) за счёт удаления хотя бы в пару метров позволяет спасти надстройку и людей», — отметили авторы.

Корабли проекта 22460 используют для охраны территориальных вод и патрулирования 12-мильной пограничной зоны. Они вооружены артиллерийской установкой АК-630 и крупнокалиберными пулемётами. Кроме того, на «Охотниках» могут размещать пусковые установки с противокорабельными ракетами Х-35.

Ранее российский корабль-невидимка напугал датчан вслед за дронами. Судно находилось недалеко от острова Лангеланн, а его идентификационное оборудование было отключено, что делало невозможным публичный мониторинг маршрута. При этом в Минобороны Дании знали о нахождении российского БДК.