Памяти учителей Словенских: что надо сделать в День славянской письменности и культуры 2026 Оглавление Когда День славянской письменности и культуры в 2026 году Кто такие Кирилл и Мефодий: биография первоучителей Словенских Кириллица и глаголица: как создавалась славянская письменность История праздника: от церковного дня к государственному Традиции и мероприятия на День славянской письменности и культуры Что можно делать в этот день Что подарить на День славянской письменности и культуры Часто задаваемые вопросы (FAQ) Заключение День славянской письменности и культуры в 2026 году — 24 мая. Кто такие Кирилл и Мефодий, создатели азбуки? История и традиции праздника, программа мероприятий в Москве и регионах. Что можно делать, что дарить и ответы на частые вопросы. 21 мая, 22:15 День славянской письменности и культуры 2026: как почтить память Кирилла и Мефодия. Обложка © ChatGPT

День славянской письменности и культуры отмечается ежегодно 24 мая. Праздник связан с именами святых равноапостольных Кирилла и Мефодия — просветителей, создавших первую славянскую азбуку и переведших богослужебные книги на славянский язык.

Когда День славянской письменности и культуры в 2026 году

День славянской письменности и культуры в 2026 году отмечается 24 мая, это воскресенье. Дата непереходящая.

Кто такие Кирилл и Мефодий: биография первоучителей Словенских

Святые Кирилл и Мефодий — славянские просветители, создатели славянской азбуки, первые переводчики богослужебных книг с греческого на славянский язык, проповедники христианства. Канонизированы и почитаются как святые в православной и католической церквях. В славянском православии их называют равноапостольными «учителями Словенскими».

Святые Кирилл и Мефодий. Миниатюра из Радзивилловской летописи, XV век. Фото © Wikipedia

Они были выходцами из македонского города Солунь (современные Салоники) и в совершенстве владели славянским языком. В 863 году братья разработали первую славянскую письменность и первыми перевели главные богослужебные книги (Евангелие, Псалтирь) с греческого языка на старославянский. Их просветительская миссия в Великой Моравии (нынешняя Чехия) способствовала распространению христианства на славянских землях на понятном местным языке.

Младший из братьев, Кирилл (до пострига Константин, около 827–869 гг.), был учёным и философом, преподавал в Константинополе. Умер в Риме, где принял монашество. Старший, Мефодий (около 820–885 гг.), изначально сделал карьеру военного и управлял славянской провинцией, затем ушёл в монастырь и стал продолжателем дела просвещения после смерти брата.

Кириллица и глаголица: как создавалась славянская письменность

Кирилл и Мефодий для перевода богослужебных текстов с греческого на старославянский язык создали славянскую письменность. Но в результате появились две азбуки — глаголица и кириллица, которые различались по происхождению, начертанию букв и сфере распространения.

Башчанская (Бошканская) плита — один из древнейших известных памятников глаголицы, XI век. Фото © Wikipedia

Глаголица считается более древней азбукой. По мнению большинства учёных, её создал Кирилл (возможно, в сотрудничестве с Мефодием) не позднее весны 863 года. Глаголица — фонетический алфавит, в котором, за редким исключением, каждому звуку соответствует один знак. Она была специально приспособлена к особенностям славянских языков (наличие носовых, шипящих звуков и др.).

Кириллица — азбука, которая была разработана позже, предположительно в Первом Болгарском царстве, уже в среде учеников Кирилла и Мефодия. Название происходит от имени Кирилла, хотя самим Кириллом была создана не кириллица, а глаголица.

История праздника: от церковного дня к государственному

Корни праздника восходят к болгарской церковной традиции X–XI веков. Самые ранние данные о праздновании Дня Кирилла и Мефодия датируются XII веком. В эпоху болгарского Возрождения этот праздник превратился в торжество, связанное с созданием славянской азбуки, и выражал стремление к церковной независимости, национальному самоопределению, расцвету просвещения и культуры.

В Болгарии праздник впервые отметили в 1803 году. После перехода в 1900 году на григорианский календарь болгары стали отмечать его 24 мая. В социалистический период дата также сохраняла популярность. В 1990 году решением Народного собрания Болгарии 24 мая было объявлено официальным праздником — Днём болгарского просвещения, культуры и славянской письменности. К празднику приурочиваются другие культурные события, к примеру «Салон искусств» в Национальном дворце в Софии, книжные ярмарки, поэтические чтения, книжные выставки, викторины, балы выпускников и пр.

Святые Кирилл и Мефодий с учениками. Фреска монастыря «Святой Наум». Фото © Wikipedia / Petar Milošević

В России первое официальное празднование состоялось в 1863 году — в год тысячелетия создания славянской азбуки. Святейший синод установил ежегодное почитание памяти святых братьев 11 мая по старому стилю (24 мая — по новому).

После Октябрьской революции 1917 года традиция была прервана. Возрождение произошло в 1985 году, когда отмечали 1100-летие со дня кончины Мефодия. Тогда праздник получил современное название — День славянской письменности и культуры. Государственный статус в России был закреплён постановлением Президиума Верховного совета РСФСР от 30 января 1991 года.

День славянской письменности и культуры также празднуют в Северной Македонии и Приднестровье, а также в Чехии и Словакии, но там он отмечается 5 июля, в день прихода святых на моравские земли.

Традиции и мероприятия на День славянской письменности и культуры

В День святых равноапостольных Кирилла и Мефодия традиционно осуществляется возложение цветов к памятнику основателям славянской азбуки на Славянской площади (ст. метро «Китай-город»). Также у памятников служат молебны, а в храмах проходят литургии. Главная патриаршая служба проходит в храме Христа Спасителя. А на Красной площади пройдёт традиционный праздничный концерт. В нём примет участие Государственный академический Московский областной хор им. Кожевникова и другие артисты.

Что можно делать в этот день

Посещать храмы. Верующие стараются прийти на богослужения, помолиться святым Кириллу и Мефодию, поставить свечи.

Верующие стараются прийти на богослужения, помолиться святым Кириллу и Мефодию, поставить свечи. Убираться и наводить порядок в доме. Считается, что этот день подходит для генеральной уборки.

Считается, что этот день подходит для генеральной уборки. Проводить время с семьёй. Рекомендуется собраться за семейным столом, приготовить ужин и провести время в кругу близких.

Рекомендуется собраться за семейным столом, приготовить ужин и провести время в кругу близких. Завершать старые дела. По народным приметам, в этот день полезно довести до конца начатые ранее дела.

По народным приметам, в этот день полезно довести до конца начатые ранее дела. Готовить. Приготовление еды в этот день не запрещается.

Приготовление еды в этот день не запрещается. Также можно посвятить время чтению и просвещению.

На День памяти Кирилла и Мефодия можно посетить литургию. Фото © Life.ru

Что подарить на День славянской письменности и культуры

В День Кирилла и Мефодия, который отмечается 24 мая, можно подарить подарок, в том числе и тем, кто в эту дату празднует именины. Вот несколько идей:

Книга : подарите книгу о жизни и трудах святых Кирилла и Мефодия или книгу по славянской культуре и истории.

: подарите книгу о жизни и трудах святых Кирилла и Мефодия или книгу по славянской культуре и истории. Икона : небольшой образок или икона с изображением святых Кирилла и Мефодия.

: небольшой образок или икона с изображением святых Кирилла и Мефодия. Украшение : подвеска или браслет с символикой этих святых или с надписью на старославянском языке.

: подвеска или браслет с символикой этих святых или с надписью на старославянском языке. Славянская атрибутика : набор для письма с перьевой ручкой и чернилами, стилизованный под старину.

: набор для письма с перьевой ручкой и чернилами, стилизованный под старину. Образовательный подарок: набор для изучения старославянского языка или истории письменности.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Какого числа День славянской письменности и культуры в 2026 году? 24 мая.

Почему этот праздник связан с Кириллом и Мефодием? Они создали славянскую письменность.

Сколько букв было в первом славянском алфавите? Там было 43 буквы.

Какую азбуку придумали братья: кириллицу или глаголицу? Сначала глаголицу, затем кириллицу.

Как звали Кирилла до монашества? Константин Философ.

Этот день является выходным в России? Нет, 24 мая официально не выходной.

Что дарят учителям и филологам в этот день? Книги, старославянские прописи, иноязычные лексиконы.

Заключение

Святые Кирилл и Мефодий — создатели азбуки, благодаря которой сегодня существует русский литературный язык, книга и школа. Таким образом, День славянской письменности и культуры — это не просто историческая дата, а живой государственно-церковный праздник.

Авторы Софья Бух