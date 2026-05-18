«Кляузы ради выгоды»: Россияне освоили искусство интернет-доносов

В России растёт количество уголовных и административных дел, возбуждённых по заявлениям граждан. При этом жалобы можно подавать, «не вставая с дивана». По данным Роскомнадзора, в 2024 году в ведомство поступило чуть более 86 тысяч обращений, а в 2025-м — уже 251 856.

«Россияне всё тщательнее следят за тем, кто что пишет и смотрит в интернете», — говорится в материале kp.ru.

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников отметил, что граждане обязаны сообщать о правонарушениях. Однако «история с кляузами ради чьей-то выгоды (чтобы потрепать нервы, припугнуть, шантажировать) может иметь противозаконную составляющую».

А ранее Life.ru писал, что жительницу Воронежской области обвинили в мошенничестве при оформлении соцконтракта. По данным следствия, женщина скрыла доходы, однако сама фигурантка утверждает, что дело основано на доносе экс-мужа.