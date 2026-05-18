Коровы насмерть затоптали туристку в Австрии

В Восточном Тироле (Австрия) стадо коров напало на пожилую пару, совершавшую прогулку по пешеходной тропе. Об этом сообщает австрийская газета Kronen Zeitung со ссылкой на местную полицию.

По данным правоохранителей, инцидент случился 17 мая около 12:30 по местному времени на тропе вдоль реки Изель, недалеко от одного из пастбищ. 67-летняя женщина получила тяжелые травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия. Её муж был доставлен в больницу Инсбрука на спасательном вертолёте. Его состояние оценивается как тяжёлое.

В полиции отметили, что пожилые туристы, вероятно, недооценили потенциальную опасность, которую представляют пасущиеся животные. Причины, по которым стадо внезапно атаковало людей, в настоящий момент выясняются. Свидетелей происшествия пока не найдено, пострадавший мужчина не может быть опрошен из-за серьёзности полученных им травм.

