Батареи останутся ледяными: Мэр Новокузнецка объяснил, почему в городе невозможно включить отопление

К запуску отопления на фоне похолодания приступили экстренно в Кемеровской области. Однако тепло появилось не везде. В Новокузнецке подать его в дома технически невозможно, сообщил глава города Денис Ильин.

Причиной стали итоги весенних гидравлических испытаний. Проверки выявили значительное число дефектов на коммунальных магистралях.

«Из-за большого количества повреждений, полученных в результате испытаний, подключить теплоснабжение технически сейчас невозможно», — приводит его словам Сiбдепо.

По словам мэра, сети требуют сложной и длительной починки. Именно обилие повреждений сейчас блокирует запуск системы.

Аналогичные трудности возникли в Прокопьевске. Там к возобновлению подачи ресурса планируют приступить лишь частично.

Местная администрация уточнила: отопление вернётся только в некоторые здания, пока на объектах ведутся ремонтные работы.

Ранее губернатор Илья Середюк распорядился отменить завершение отопительного сезона в Кузбассе из-за прогноза непогоды. Ожидаются осадки в виде мокрого снега и сохранение низких температур.

По информации пресс-службы правительства, на утро сегодняшнего дня из 908 котельных в регионе функционирует только 355.