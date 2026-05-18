АТОР: Число прямых перелётов из РФ сократится на 25% летом

Российские туристы этим летом смогут совершать прямые перелёты в 31–32 страны, что на четверть меньше, чем в зимний период. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Эксперты объяснили сокращение числа направлений сезонными факторами, ростом цен на топливо и геополитической обстановкой, включая ситуацию на Ближнем Востоке. В АТОР подчеркнули, что точный перечень стран зависит от восстановления рейсов в Саудовскую Аравию. Среди доступных для прямых перелётов — Абхазия, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Таиланд, Грузия, Египет, Турция, КНДР, Китай, Индия, Мальдивы, Марокко и другие.

При этом в летнем расписании исчезли рейсы на Кубу и в Венесуэлу. В апреле были отменены прямые перелёты в Алжир, а в мае — на Сейшелы.

АТОР отметила, что туристам стоит заранее планировать поездки, учитывая сокращение прямых направлений и возможные изменения в расписании.

Ранее Life.ru рассказывал, в какие месяцы цены на билеты в африканские страны обойдутся дешевле. Сейчас перелёты в Африку стоят довольно дорого, если речь идёт о популярных среди туристов направлениях, вроде ЮАР и Танзании.