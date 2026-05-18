Специальная военная операция
18 мая, 12:10

«Не вызывают доверия»: В ГД оценили возможных переговорщиков от ЕС для диалога с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vchal

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» заявил, что ни один из обсуждаемых в Европе кандидатов для переговоров по Украине не вызывает доверия.

Он напомнил, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель уже участвовала в минских переговорах, но позже оказалось, что у неё изначально не было цели достичь мира. Президент Финляндии Александр Стубб, по его мнению, слишком очевидно связан с администрацией Трампа. А экс-премьер Италии Марио Драги, по словам парламентария, не имеет достаточного мирового авторитета.

«Наверное, я бы ни на ком из этих трёх кандидатур не остановился», — резюмировал депутат.

А ранее Life.ru сообщал, что Владимир Зеленский обсудил с главой Евросовета кандидатуру переговорщика с Россией. Главарь киевского режима подчеркнул важность скорейшего определения того, кто именно будет представлять Европу на этих встречах. При этом бывший комик не стал раскрывать, назывались ли в ходе разговора какие-то конкретные фамилии.

Дарья Нарыкова
