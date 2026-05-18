Депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru заявил, что главный страх Владимира Зеленского — это победа России в конфликте. По его словам, для главаря киевского режима такой исход может означать политическую, а возможно, и физическую смерть.

Парламентарий напомнил, что против России выступают 50 стран, поставляя Киеву технику, оружие и наёмников, проводя учения у границ РФ. Однако, по его мнению, они проигрывают. Для западных государств победа Москвы станет стратегическим поражением.

«Зеленский боится, что конфликт скоро закончится. Думаю, он не сомневается в победе России. Запад сам с ним разберётся, вмешиваться не надо», — сказал Колесник, добавив, что Россия открыта для переговоров, достаточно «поднять трубку».

А ранее депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что финал конфликта на Украине неминуем и закончится победой Армии РФ. По его словам, военные на передовой делают свою работу с оружием в руках, а гражданские должны трудиться и помогать на своих рабочих местах.