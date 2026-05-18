Внебиржевой курс доллара обновил трёхлетний минимум, опустившись ниже 73 рублей

Доллар упал ниже 72 рублей впервые с февраля 2023 года. Расчётный курс, ориентир для внебиржевого рынка, по данным торгов, достиг минимума. К 15:17 мск доллар стоил 72,07 рубля, потеряв 92 копейки. Ранее курс опускался до 71,99 рубля.

В связи с прекращением биржевых операций с долларом на Московской бирже в летний период 2024 года, единственным достоверным индикатором стоимости рубля становится курс китайского юаня. Торги юанем на бирже проводятся ежедневно с 10:00 до 19:00 по московскому времени. В этот временной интервал становится возможным косвенное определение курса доллара США путем конвертации через курс доллара к юаню на внебиржевом рынке (форекс) и курс юаня к рублю, устанавливаемый на Московской бирже.

Ранее экономист рассказал, стоит ли сейчас покупать доллары. По словам специалиста, укрепление рубля носит временный характер. Во втором полугодии 2026 года ожидается ослабление валюты: базовый прогноз Банка России предполагает курс доллара 90–95 ₽ к концу года, с учётом цен на нефть, ключевой ставки, санкций и бюджетной политики. Резких скачков курса в рамках базового сценария не прогнозируется.