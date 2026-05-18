ВОЗ повысила до 11 число выявленных случаев хантавируса на лайнере MV Hondius

ВОЗ вновь повысила число выявленных случаев хантавируса, связанных с круизным лайнером MV Hondius, до 11. Об этом сообщил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Всего выявлено 11 случаев заболевания (9 подтверждённых, 2 вероятных), включая 3 летальных исхода», — написал он в соцсети Х.

По словам главы ВОЗ, новый подтверждённый случай обнаружили у пассажира судна. Симптомы проявились уже после возвращения человека на родину, во время карантина.

«Этот человек был среди тех, кого вернули на родину, и во время пребывания на карантине у него проявились симптомы, сейчас ему оказывают медицинскую помощь», — отметил Гебрейесус.

Ранее Life.ru сообщал, что заражённый хантавирусом лайнер MV Hondius прибыл в порт Роттердама. После швартовки всех находящихся на борту отправят на строгий медицинский карантин. Сам лайнер специалисты проверят в усиленном режиме безопасности.