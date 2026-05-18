«Акрон» назначил Мурата Искакова и. о. тренера на стыковые матчи РПЛ

Тольяттинский «Акрон» назначил Мурата Искакова исполняющим обязанности главного тренера. Он будет руководить командой в переходных матчах за право остаться в Российской премьер-лиге на следующий сезон.

Решение приняли после отставки Заура Тедеева. Он покинул пост главного тренера после крупного поражения от самарских «Крыльев Советов» в заключительном туре Мир РПЛ. Встреча завершилась со счётом 1:4.

«По решению руководства все тренеры, входившие в тренерский штаб Заура Тедеева, продолжат работу с командой на период стыковых игр за право остаться в МИР РПЛ. Исполнять обязанности главного тренера «Акрона» будет Мурат Искаков», — говорится в сообщении команды.

По итогам чемпионата «Акрон» занял 13-е место и теперь вынужден бороться за сохранение прописки в элитном дивизионе через стыковые матчи.

Соперником тольяттинской команды станет волгоградский «Ротор». Первая игра пройдёт 20 мая в Волгограде, ответная встреча состоится 23 мая в Самаре.

Тедеев возглавлял «Акрон» с декабря 2023 года. Именно при нём тольяттинская команда по итогам сезона 2023/24 добилась повышения в классе и вышла в РПЛ.