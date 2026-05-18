Суд оштрафовал Epic Games на 2 млн рублей из-за персональных данных россиян

Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал американскую компанию Epic Games на 2 млн рублей. Разработчика Fortnite признали виновным в нарушении российского законодательства в области персональных данных. Решение было вынесено 18 мая 2026 года.

«Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района города Москвы от 18 мая 2026 года признана виновной в совершении административного правонарушения компания Epic Games, Inc. Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 000 рублей», — сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Дело рассматривалось по статье о невыполнении оператором обязанности хранить персональные данные граждан России на территории страны при их сборе через интернет.

Epic Games — американский разработчик и дистрибьютор видеоигр и программного обеспечения. Компания была основана в 1991 году. Студии Epic Games работают в Европе, Китае и Японии. Среди самых известных проектов компании — Fortnite, Gears of War, Fall Guys и Rocket League.