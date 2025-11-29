Тренеры по киберспорту рассказали Life.ru, помогут ли штрафы побороть читерство в играх

Киберспорт продолжает набирать популярность, превращаясь из увлечения в серьёзную индустрию. Однако его развитие омрачает давняя проблема — распространение нечестных игровых практик. В Государственной думе рассматривают меры по противодействию читерству в киберспорте, включая введение административных штрафов до 30 тыс. рублей. Во время общения с Life.ru эксперты игровой индустрии во время общения высказали своё мнение относительно законодательных инициатив, направленных на борьбу с этим явлением, раскрыв неочевидные сложности предлагаемых мер.

Тренер по CS 2 с Профи.ру Пётр Постников выразил сомнение в том, что одними лишь штрафными санкциями проблему читерства можно искоренить.

Требуются немаленькие усилия, чтобы отследить читера. Также сам процесс отслеживания до конца не ясен. Есть множество нюансов, которые нужно учитывать. Например, как понять, что за компьютером был именно этот человек, а не кто-то другой Петр Постников тренер по CS 2

Тренер по Dota 2 Станислав Шконда добавил, что ключевые компании-разработчики уже самостоятельно реализуют масштабные программы по борьбе с нечестной игрой. Он отметил, что в таких глобально популярных проектах, как Dota 2, CS 2, League of Legends или Valorant, студии активно мониторят ситуацию, регулярно обнаруживая и блокируя аккаунты читеров. По его словам, под блокировку периодически попадают десятки тысяч учётных записей за весьма короткие сроки.

«Больше всего читеров в играх со слабой системой защиты. CS 2 славилась в последнее время слабой Valve Anti-Cheat (VAC) системой», — считает Постников.

По данным аналитиков, на данный момент около 80% геймеров так или иначе используют запрещённый софт. Однако тренер по Dota 2 считает эту цифру сильно завышенной. Он заявил, что в большинстве игр процент читеров редко превышает 10%. Специалист выдвинул предположение, что высокие показатели могут быть связаны с возрастной аудиторией определённых проектов. По его мнению, дети, желающие просто повеселиться, вряд ли будут останавливаться перед угрозой штрафов.

Также не верит в такую статистику и тренер по CS 2. «Киберспорт уже вышел на новую ступень развития, и читы стали пережитком прошлого. Они до сих пор есть, но их используют для повышения рейтинга аккаунта. Играть просто так с читом в наше время — это как кататься на телеге запряжённой лошадью вместо машины», — заключил Постников.

