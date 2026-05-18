Курский чиновник объяснил мат в эфире заседания с Хинштейном

Выругавшийся матом глава района Курской области не хотел оскорбить Хинштейна
Обложка © VK / Владимир Зайцев
Глава Большесолдатского района Курской области Владимир Зайцев объяснил, почему во время онлайн-заседания с губернатором Александром Хинштейном в эфир попала матерная фраза. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По словам чиновника, он не собирался оскорблять главу региона. Зайцев пояснил, что обращался не к губернатору, а к людям в своём небольшом кабинете. По словам главы района, они шумели и мешали ему участвовать в совещании.
При этом Зайцев уточнил, что не знает, кто именно находился рядом. Также он не понял, почему в этот момент оказался включён микрофон.
Зайцеву 67 лет. Он является уроженцем Большесолдатского района, который возглавляет.
Напомним, что из-за проблем со связью Зайцев не расслышал вопрос, однако его микрофон оставался включенным, что привело к тому, что присутствующие на совещании и зрители онлайн-трансляции услышали его нецензурное высказывание. Хинштейн пообещал провести с ним беседу.
