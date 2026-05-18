Власти Курской области инициировали проверку после мата чиновника при Хинштейне

Правительство Курской области инициировало служебную проверку в связи с использованием нецензурной лексики главой Большесолдатского района Владимиром Зайцевым во время заседания. Как сообщили в пресс-службе регионального кабмина, губернатор Александр Хинштейн также намерен провести отдельную беседу с чиновником.

«По факту инцидента назначена служебная проверка, по её результатам будет дана правовая оценка действиям главы района», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

В правительстве подчеркнули, что уважение к коллегам и высокие стандарты поведения являются обязательными для госслужащих, а подобные выходки недопустимы.

По информации пресс-службы, Зайцев допустил непрофессиональное поведение. Чиновник объяснил использование мата желанием добавить эмоций, а не личным оскорблением. Правительство заверило, что заседание прошло без сбоев, все вопросы были рассмотрены.

Напомним, в ходе совещания по видеосвязи Зайцев выругался матом. Инцидент произошёл после того, как Хинштейн задал вопрос о жалобах жителей села Любимовка на качество воды. Из-за проблем со связью Зайцев не расслышал вопрос, однако его микрофон оставался включенным, что привело к тому, что присутствующие на совещании и зрители онлайн-трансляции услышали его нецензурное высказывание в адрес одного из собеседников в своём кабинете.