На ЦИПР обсудили цифровизацию промышленности и импортозамещение в сфере ПО

Цифровая трансформация промышленности и развитие отечественного программного обеспечения стали главными темами пленарной сессии на конференции ЦИПР-2026 в Нижнем Новгороде. Участники обсудили внедрение искусственного интеллекта, облачных сервисов и промышленных цифровых двойников.

Открывая дискуссию, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ИТ-отрасль превратилась в один из драйверов промышленности. По его словам, российский софт уже используют более чем на 10 миллионах рабочих мест, а отрасль дала 47% вклада в рост внутреннего регионального продукта.

«Отрасль информационных технологий дала вклад 47% в рост внутреннего регионального продукта. А за 6 лет доля в структуре ВВП в стране удвоилась. Объём продаж отечественных продуктов, сервисов в этой сфере за этот же период увеличился почти в 4,5 раза и по итогам прошлого года превысил уже 5 триллионов рублей. И именно их всё чаще выбирают крупные компании для внедрения на предприятиях. Есть интерес к нашим цифровым программным продуктам и услугам, которые связаны с созданием софта и за рубежом. Впервые с 2022 года, по данным Банка России, их экспорт вырос на 15%», — отметил он.

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов доложил о полном переходе предприятия на локальные информационные системы. Компания заменила более двухсот зарубежных продуктов и перенесла свыше 250 терабайт данных на российскую инфраструктуру. Цифровая независимость стала приоритетом сразу после возвращения завода под контроль государства.

Гендиректор Объединённой авиастроительной корпорации Вадим Бадеха рассказал о внедрении генеративного проектирования на платформе T-FLEX совместно со Сбером. По результатам пилотного проекта скорость синтеза типовой конструкции с крепежом выросла в 11 раз. В корпорации уже оборудовано около четырёх тысяч рабочих мест с отечественным ПО.

Руководитель «ОДК» Александр Грачёв представил проекты по замещению программного обеспечения Siemens. На базе «Компас 3D» и системы «Лоцман» создаётся внутренняя информационная экосистема для управления разработкой. Речь идёт о создании единой среды для всех предприятий корпорации.

Гендиректор концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил о завершении проекта по внедрению системы управления жизненным циклом изделия. Решение развёрнуто более чем на 5,5 тысячи рабочих мест. По его словам, качество отечественных решений полностью соответствует зарубежным аналогам.

В химической отрасли, как рассказал гендиректор «Фосагро» Денис Новиков, меняют Oracle ERP на российскую систему. Новое решение позволяет более чем в восемь раз быстрее считать себестоимость. В него уже встроены инструменты генеративного искусственного интеллекта.

Президент «Норникеля» Владимир Потанин отметил переход от импортозамещения к созданию новых возможностей. С помощью машинного обучения создана предиктивная система контроля выбросов. Экономический эффект от внедрения ИИ продолжает расти.

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что ИТ-ландшафт отрасли уже более чем на 90% покрыт отечественным ПО. Полный переход на российские решения компания планирует завершить к 2027 году. Искусственный интеллект и цифровые двойники становятся стандартом для нефтегазовой отрасли.

Ранее сообщалось, что Оргкомитет конференции ЦИПР при поддержке нижегородского правительства подписал соглашение о сотрудничестве с Альянсом бизнес-структур и предпринимателей стран Юго-Восточной Азии B2BASEAN. Документ скрепили подписями в рамках форума. Стороны договорились вместе развивать технологические проекты и искать деловых партнёров для российских и азиатских компаний. Соглашение распространяется и на следующую, уже 11 по счёту конференцию ЦИПР