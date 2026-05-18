Ушаков: Визит «подсанкционного» Котякова в США не приведёт к прорыву
Обложка © ТАСС / Александр Миридонов/POOL
Поездки российских министров в США полезны, но не означают серьёзного сдвига в отношениях Москвы и Вашингтона. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Так он прокомментировал планируемую командировку в Нью-Йорк министра труда Антона Котякова, который находится под американскими санкциями.
«Такого рода поездки, конечно, радикально не раздвигают в системе отношений двух стран — никакого отношения [к сдвигу] не имеют, ничего не означают», — сказал Ушаков.
При этом представитель Кремля отметил, что подобные контакты всё же важны и полезны.
Ранее Ушаков назвал отношения России и Китая примером для соседних стран. Взаимодействие Москвы и Пекина развивается в рамках стратегического партнёрства, которое формировалось на основе договора о добрососедстве в течение 25 лет.
