«Единая Россия» предложила расширить круг ветеранов боевых действий

«Единая Россия» предложила расширить круг лиц, которым может присваиваться статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

По его словам, законопроект уже внесён в Госдуму. Предлагается включить в перечень сотрудников МЧС России, участвовавших во время специальной военной операции в поиске, обезвреживании и уничтожении взрывоопасных предметов в исторических регионах страны.

«Принятие законопроекта станет ещё одним шагом в восстановлении справедливости и признании заслуг тех, кто ежедневно рискует своей жизнью», — отметил Якушев.

Он добавил, что распространение статуса ветерана и инвалида боевых действий на сотрудников МЧС обеспечит им равный доступ к льготам, медицинскому обслуживанию и денежным выплатам.

