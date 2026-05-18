Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 мая, 13:36

«Единая Россия» предложила расширить круг ветеранов боевых действий

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

«Единая Россия» предложила расширить круг лиц, которым может присваиваться статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

По его словам, законопроект уже внесён в Госдуму. Предлагается включить в перечень сотрудников МЧС России, участвовавших во время специальной военной операции в поиске, обезвреживании и уничтожении взрывоопасных предметов в исторических регионах страны.

«Принятие законопроекта станет ещё одним шагом в восстановлении справедливости и признании заслуг тех, кто ежедневно рискует своей жизнью», — отметил Якушев.

Он добавил, что распространение статуса ветерана и инвалида боевых действий на сотрудников МЧС обеспечит им равный доступ к льготам, медицинскому обслуживанию и денежным выплатам.

Потерял ногу, но не мечту: Ветеран СВО из Подмосковья стал фермером и нашёл себя в мирной жизни
Потерял ногу, но не мечту: Ветеран СВО из Подмосковья стал фермером и нашёл себя в мирной жизни

Ранее Life.ru рассказывал, что в России разрабатывают программу вовлечения ветеранов специальной военной операции в малый бизнес. В Минэкономразвития подчеркнули, что многие военнослужащие, которые занимались предпринимательством, готовы подавать новые идеи для развития бизнеса.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Единая Россия
  • Ветераны СВО
  • Госдума
  • Специальная военная операция (СВО)
  • МЧС России
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar