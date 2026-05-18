Над регионами России за девять часов сбили 91 дрон ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку украинских беспилотников самолётного типа. По данным Минобороны РФ, в период с 7:00 до 16:00 по московскому времени было уничтожено 91 БПЛА, которые пытались атаковать территорию нашей страны.

Аппараты были перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Тульской областей, Московского региона и Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что силы ПВО отразили атаку более 20 украинских БПЛА в Нижегородской области. По предварительным данным, пострадавших нет. После падения обломков зафиксированы незначительные повреждения объектов гражданской инфраструктуры.