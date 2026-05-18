В Нижегородской области отразили атаку более 20 БПЛА

Силы ПВО отразили атаку более 20 украинских БПЛА в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

По предварительным данным, пострадавших нет. После падения обломков зафиксированы незначительные повреждения объектов гражданской инфраструктуры.

«В результате падения обломков зафиксированы незначительные повреждения объектов гражданской инфраструктуры, над устранением последствий работают оперативные службы. Работа по защите неба над регионом продолжается», — написал Никитин.

Ранее сообщалось, что в Алёшках от ударов БПЛА погибли три мирных жителя. Также в Херсонской области при ударе украинского дрона пострадал глава Скадовского муниципального округа Александр Дудка. Его доставили в больницу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы.