Политолог Владимир Шаповалов в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что с Украиной сейчас сложно выстраивать даже гуманитарный диалог. По его словам, у Владимира Зеленского истёк срок полномочий, как и у всех местных органов власти. Легитимного руководства не осталось.

Кроме того, киевский режим погряз в коррупционных скандалах и пытается отвлечь внимание населения и мирового сообщества, совершая военные преступления против российских граждан.

«В данной ситуации достаточно сложно выстраивать какой-то диалог, даже гуманитарный», — резюмировал эксперт.

А ранее участник последнего раунда переговоров с Украиной в Женеве Михаил Галузин заявил, что Москва не получила от Киева сигналов о готовности к переговорам. По его словам, для создания предпосылок к результативным переговорам Зеленскому следовало бы отдать ВСУ приказ прекратить огонь и оставить территорию Донбасса.