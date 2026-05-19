Уйти на удалёнку в Сортавале: Карелия может стать землёй «цифровых кочевников»

Республика Карелия становится привлекательной площадкой для удалённой работы и жизни вне мегаполисов. Регион планирует развивать инфраструктуру для так называемых цифровых кочевников — специалистов, работающих дистанционно. Об этом в интервью Life.ru рассказал глава республики Артур Парфенчиков.

«Мы уже видим эту тенденцию и поддерживаем её: люди всё чаще выбирают Карелию не просто для отдыха, а для удалённой работы, жизни и открытия своего дела. Жители других регионов, особенно из мегаполисов, активно приобретают земельные участки», — отмечает Парфенчиков.

По его словам, в регионе уже фиксируют рост интереса к покупке земельных участков, а объём индивидуального жилищного строительства вырос в три раза. Также Карелия занимает второе место по реализации программы «Гектар в Арктике», при этом в регионе всего около 1% арктической территории.

Власти делают ставку на создание инфраструктуры для «цифровых кочевников»: от выделения участков IT-специалистам до развития коворкинг-пространств и улучшения качества связи.

