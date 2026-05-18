18 мая, 14:17

СК Армении завёл дело из-за видео с вооружёнными людьми, угрожавшими Пашиняну

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело после появления в сети видеоролика с вооружёнными людьми в масках, угрожавшими премьер-министру Николу Пашиняну. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Кима Авдалян.

«По фактам подготовки убийства группой лиц, совершения компьютерного саботажа и незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов инициировано уголовное производство. Ведётся предварительное следствие в направлении установления личностей совершивших преступление лиц», — написала она в социальных сетях.

По данным СК, злоумышленники действовали из мотивов ненависти и нетерпимости, а угрозы связаны с государственной деятельностью премьера. Также они незаконно перехватили данные, передаваемые по каналам компьютерной связи. Дело расследуется по статьям о подготовке группового убийства, компьютерном саботаже и незаконном обороте оружия. Сейчас следователи устанавливают личности всех, кто снялся в этом видео.

Сам Пашинян, ведущий агитационную кампанию, отреагировал на ролик в своих соцсетях. Он назвал участников видео «трусишками», которые прячут лица, потому что во время войны сбежали и оставили солдат одних. Премьер пообещал снять с них маски и поставить на колени.

Ранее Никол Пашинян эмоционально ответил жительнице Карабаха, обвинившей его в потере родины и гибели молодёжи во время встречи с избирателями. Женщина заявила премьеру, что её семья и народ не сломлены, несмотря на все усилия властей. В ответ Пашинян вновь заговорил о тех, кто, по его мнению, сбежал во время конфликта. Он резко переключился на своих политических оппонентов. Премьер выкрикнул, что лично уничтожит экс-президента Роберта Кочаряна и лидера партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна.

Юлия Сафиулина
