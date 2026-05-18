«У нас есть противоядие»: Военэксперт объяснил, почему новая УАБ ВСУ не страшна Армии России

На Украине заявили о разработке первой собственной управляемой авиабомбы с боевой частью 250 кг. Однако военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» назвал угрозу преувеличенной.

По его словам, главная проблема для ВСУ — отсутствие возможности применять такое оружие. Самолёты Украины уничтожаются на аэродромах, поэтому бояться этих бомб не надо.

«У нас есть противоядие», — подчеркнул аналитик.

Эксперт также усомнился, что это действительно украинская разработка (вероятно, адаптация западной бомбы), и отметил, что военная промышленность Украины уничтожена, так что о серийном выпуске речи не идёт. Даже если предположить, что бомба способна преодолеть до 70 км, появление такого оружия, по его мнению, не повлияет на расстановку сил на фронте.

Напомним, ранее министр обороны Украины Михаил Фёдоров заявил о создании своей первой управляемой авиационной бомбы в стране. По его словам, проект занял 17 месяцев, а сама авиабомба создана украинскими инженерами в рамках Brave1. При этом Киев подаёт новинку как полностью самостоятельную разработку, а не копию западных или советских решений.