Пролезли под забором и пропали: В Подмосковье ищут двух пятилеток, сбежавших из детсада

В подмосковном Чехове разыскивают двух пятилетних мальчиков, которые самовольно покинули детский сад. По данным SHOT, дети исчезли во время прогулки, проскользнув под оградой.

Обнаружив отсутствие детей, сотрудники детского сада незамедлительно уведомили родителей и обратились в правоохранительные органы. К поискам также привлечены волонтёры.

Есть информация от жителей Чехова, которые якобы видели мальчиков на улицах города. Не исключено, что юные беглецы могли просто заблудиться.

Ранее в «ЛизаАлерт» назвали самостоятельный поиск главной ошибкой при пропаже ребёнка. Это только усугубляет ситуацию, отметил координатор поисково-спасательного отряда.