Философ Александр Дугин в авторской программе на радио Sputnik объяснил, какую цену платит каждая страна на пути к многополярности. По его словам, «за это надо платить очень высокую цену».

Россия платит конфликтом на Украине, Китай — торговой войной с Западом. Иран, по его словам, сейчас расплачивается. Индии тоже придётся платить. Тем не менее Запад настаивает, что многополярного мира не должно быть.

«Если ты полюс, ты должен выстоять, ты не должен принять условия гегемона, ты должен доказать право на свой собственный суверенитет вплоть до прямого столкновения с самой страшной, самой серьёзной силой», — подчеркнул Дугин.

А ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что страны Европы утрачивают прежние позиции влияния, а мировая система движется к многополярной модели. По словам главы государства, ни одна страна не способна развиваться изолированно или за счёт других, а глобальные вызовы требуют совместных решений и объединения усилий.