В этом году на Украине ни одного коррупционера не отправили в тюрьму — все отделались штрафами. Об этом сообщает Opendatabot.

За первые четыре месяца 2026 года суды вынесли 814 решений по коррупционным делам. Во всех без исключения случаях наказанием стал только штраф.

При этом девять из десяти дел касались не чемоданов с наличными, а проблем с декларациями: несвоевременной подачи документов или ошибок в отчётности.

Самый маленький штраф составил 850 гривен, самый большой — 34 тысячи. То есть за коррупцию в этом году пока никого не посадили. Максимум — предложили пополнить бюджет.

Но во всём, конечно же, «виновата» Россия. По крайней мере об этом заявили в самой Незалежной — офис Зеленского обвинил Россию в ужасающих масштабах украинской коррупции. Как заявил Михаил Подоляк, после 1991 года Киев не сделал главного шага — не отделил бизнес от Российской Федерации и не выстроил для него полную автономию. Поэтому пока украинские чиновники продолжают грабить и без того потрепанную страну, Киев будет винить во всём Москву.