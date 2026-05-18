«Покупал дроны для ВС РФ»: Мошенники обманули экс-премьера Украины на миллионы гривен

Бывшего премьер-министра Украины Валерия Пустовойтенко обманули мошенники, выдававшие себя за сотрудников СБУ, и выманили у него 7 миллионов гривен (11 480 000 рублей). Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По версии следствия, в апреле мужчины 19 и 26 лет позвонили бывшему чиновнику, представившись работником СБУ и следственной полиции. Они направили мужчине поддельные повестки и сообщили, что якобы открыто уголовное производство по закупке БПЛА для ВС РФ. Под психологическим давлением Пустовойтенко согласился на «обыск по видеосвязи» и показал свои сбережения. Впоследствии, следуя указаниям мошенников, он сложил деньги в пакет и передал их мужчине, приехавшему в его дом.

Обоих подозреваемых уже задержали.

Пустовойтенко был премьером Украины с июля 1997 по декабрь 1999 года. Сейчас ему 79 лет.

Недавно СБУ раскрыла коррупционную схему, связанную с воровством денег на восстановление Трипольской ТЭС под Киевом после обстрелов. По версии следствия, в 2023–2025 годах два подрядчика выиграли тендеры на общую сумму более 500 миллионов гривен (чуть более 80 миллионов рублей по нынешнему курсу), но стоимость работ, оборудования и материалов была завышена на 30%.