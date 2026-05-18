Экс-лидеру группы «Ляпис Трубецкой» грозит заочный суд в Белоруссии

Следственный комитет Белоруссии начал специальное производство в отношении Сергея Михалка — одного из основателей группы «Ляпис Трубецкой» и солиста коллектива Brutto.

Музыканта обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса республики. Речь идёт о разжигании расовой, национальной, религиозной или иной социальной вражды либо розни, а также об оскорблении президента Белоруссии.

«Обвиняемому Михалку С.В. необходимо явиться по адресу: г. Минск, ул.Физкультурная, 31», — говорится в сообщении белорусского СК.

Специальное производство означает, что дело могут рассмотреть без присутствия обвиняемого. После завершения расследования возможны заочный суд и заочный приговор.

По статье о разжигании вражды максимальное наказание предусматривает до пяти лет лишения свободы. По статье об оскорблении президента — ограничение или лишение свободы на срок до четырёх лет.

Сергей Михалок давно связан с политически острыми высказываниями и песнями. В августе 2024 года Борисовский районный суд Белоруссии признал клип и песню «Не быць скотам» группы «Ляпис Трубецкой» экстремистскими материалами.