Минтруд разъяснил, когда муж может уйти в отпуск во время декрета жены

Минтруд напомнил, что мужчина может взять ежегодный оплачиваемый отпуск, если его жена находится в отпуске по беременности и родам. Об этом сообщается в канале ведомства на платформе «Макс».

«Если будущая мама находится в отпуске по беременности и родам, ее супруг в это же время может уйти в ежегодный оплачиваемый отпуск… Работодатель не может отказать в предоставлении», — говорится в сообщении.

Оформить отдых можно как до рождения ребёнка, так и после. При этом график отпусков и стаж работы сотрудника значения не имеют. Мужчина может использовать все положенные дни сразу или взять только часть: такой вариант позволяет семье самой выбрать удобный период. Для оформления достаточно написать заявление работодателю.

Такое право у мужчин появилось не как разовая поблажка, а как отдельная гарантия в Трудовом кодексе. Смысл нормы простой: семья может провести вместе самый важный и сложный период — перед родами или сразу после появления ребёнка. Работодатель не может ссылаться на график отпусков или небольшой стаж сотрудника в компании. Если жена находится в отпуске по беременности и родам, муж вправе попросить ежегодный оплачиваемый отпуск именно на это время. Но есть важная деталь: эта норма работает не на весь «декрет» в бытовом смысле, а именно на период отпуска по беременности и родам. Поэтому для оформления может понадобиться не только заявление, но и подтверждение, что супруга находится в таком отпуске.