Улыбки после приключения: В Чехове показали радостных беглецов из детсада

В подмосковном Чехове нашли двоих малышей, которые во время обеденной прогулки ушли из детского сада на улице Мира. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. На опубликованном официальным представителем МВД Ириной Волк снимке дети уже находятся в машине рядом со взрослыми.