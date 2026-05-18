Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

18 мая, 15:28

Улыбки после приключения: В Чехове показали радостных беглецов из детсада

Ирина Волк опубликовала фото довольных детей, сбежавших из детсада в Чехове

Обложка © Telegram/ Ирина Волк

В подмосковном Чехове нашли двоих малышей, которые во время обеденной прогулки ушли из детского сада на улице Мира. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. На опубликованном официальным представителем МВД Ириной Волк снимке дети уже находятся в машине рядом со взрослыми.

Лица детей скрыты, но по позам видно, что ребята спокойны: малыши показывают в камеру жест победы и выглядят довольными после завершения поисков.

Напомним, воспитанники покинули территорию дошкольного учреждения днём. После этого к розыску подключились сотрудники правоохранительных органов.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Московская область
