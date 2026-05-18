Улыбки после приключения: В Чехове показали радостных беглецов из детсада
Ирина Волк опубликовала фото довольных детей, сбежавших из детсада в Чехове
Обложка © Telegram/ Ирина Волк
В подмосковном Чехове нашли двоих малышей, которые во время обеденной прогулки ушли из детского сада на улице Мира. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. На опубликованном официальным представителем МВД Ириной Волк снимке дети уже находятся в машине рядом со взрослыми.
Лица детей скрыты, но по позам видно, что ребята спокойны: малыши показывают в камеру жест победы и выглядят довольными после завершения поисков.
Напомним, воспитанники покинули территорию дошкольного учреждения днём. После этого к розыску подключились сотрудники правоохранительных органов.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.