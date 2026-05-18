«Долгий поиск себя — не инфантильность»: Почему границы молодости постоянно отодвигаются

Психолог Ирина Комарова заявила, что сдвиг границ молодости до почти 40 лет — это не патология, а психологическая адаптация к усложнившемуся миру. Мы ошибочно приравниваем долгий поиск себя к инфантильности.

По её словам, современный тридцатилетний не бежит от ответственности, а отказывается от жёстких сценариев прошлого века, подходя к семье и карьере осознанно. Цифровая культура и фитнес-индустрия превратили молодость из биологического этапа в социальный капитал. Истинная зрелость, подчеркнула эксперт, измеряется не ранним браком, а способностью выдерживать кризисы и принимать автономные решения.

«Мы не впадаем в детство, мы просто учимся проживать более долгую жизнь», — резюмировала Комарова в беседе с РИАМО.

Напомним, ранее главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва заявила, что с биологической точки зрения молодыми считаются люди до 39 лет. Согласно законодательству нашей страны, к категории «молодёжь» относятся граждане в возрасте от 14 до 35 лет.